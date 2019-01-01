صن داونز يشكر الأهلي ويطلب حضور 150 مشجعًا لفريقه

هل الأهلي قادر على تحقيق ريمونتادا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص مسؤولي نادي صن داونز الجنوب إفريقي، على توجيه الشكر لمسؤولي النادي الأهلي، على جهودهم المبذولة، قبل المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل.

الأهلي يستضيف صن دوانز في إياب دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

جاء شكر مسؤولي صن داونز للأهلي، خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم الجمعة، بحضور مندوبي نادي صن داونز وطاقم التحكيم ومراقب المباراة، ومسؤولي مديرية أمن الأسكندرية.

مسؤولو صن داونز وجهوا الشكر إلى النادي الأهلي، بعد المجهود المبذول في الاستقبال والانتقالات وملاعب التدريب، وأيضًا تذليل كافة الصعوبات.

🔴 الخطيب يزور معسكر الأهلي بالأسكندرية من أجل دعم اللاعبين قبل مباراة صن داونز pic.twitter.com/cNSOSrjM33 — جول مصر (@goaleg) April 12, 2019

ووافق مسؤولي مديرية أمن الأسكندرية، على حضور 150 مشجعًا لفريق صن داونز، حيث اشترطوا الدخول للملعب بجواز السفر.

ويلعب الأهلي المباراة بزيه الرسمي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يلعب صن داونز بالقميص الأصفر والشورت الأزرق.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بفارق 6 أهداف، من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من صن داونز ذهابًا بخمسة أهداف نظيفة.