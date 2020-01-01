أي إصابة؟ - أونيانجو أساسيًا في تشكيل صن داونز بمباراة محلية

خدع موسيماني؛ المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، الجميع بحديثه حول إصابة حارسه الأساسي السنغالي دينيس أونيانجو، في الوقت الذي يدفع به أساسيًا في مباراة الليلة.

بطل جنوب إفريقيا يستضيف بلومفونتين سيلتيك، بعد قليل، ضمن الجولة الـ20 من الدوري المحلي.

وشهد تشكيل المباراة الدفع بأونيانجو أساسيًا، ليتأكد بشكل رسمي عدم معاناته من أي إصابة، وجاهزيته للمباراة المصيرية أمام الأهلي المصري.

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الحارس السنغالي كان قد خرج مصابًا في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يوناتيد الأسبوع الماضي، لكن يبدو أنه كان مجرد إجراء احترازي ليس إلا.

ومن المقرر أن يحل صن داونز ضيفًا على الأهلي في 29 من فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الإياب في السابع من مارس المقبل.

وكانت كتيبة موسيماني قد أطاح بالمارد الأحمر من النسخة الماضية من البطولة القارية من دور ربع النهائي بالفوز في الذهاب بخماسية نظيفة، في نتيجة هي الأثقل في تاريخ مشاركات الأحمر القارية، بينما فاز الأهلي في الإياب بهدف وحيد، ليودع البطولة.