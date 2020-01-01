إكرامي عن رحيله: لن أتخطى الأهلي والحسم في نهاية الموسم

حارس مرمى المارد الأحمر يتحدث عن مستجدات رحيله

أوضح شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، مستجدات إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لن يخطو أي خطوة إلا بعلم مسؤولي النادي.

حارس الشياطين الحمر كان قد أعلن في فبراير الماضي قراره الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقده. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "كل ما أود قوله عن ملف رحيلي قلته عبر تويتر، واحترامًا للأهلي لن أتحدث مجددًا عنه، لأنه سيكون هناك جلسة مع مسؤولي النادي وبعدها سنُعلن الكلمة الأخيرة، وفي الأخير لن أتعدى الأهلي ولن أتخذ أي خطوة إلا والنادي على علم بها".

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وأضاف: "قيل أنني وقعت بالفعل لنادٍ آخر، هذا وارد ولست مستغرب من ترديد هذا، لكن كل ما يمكنني أن أقوله أنني ملتزم حتى نهاية الموسم بعقدي مع الأهلي، لكن الحقيقة المطلقة والتفاصيل سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وبسؤاله عن سبب استبعاده من قائمة الـ18 للمارد الأحمر في الفترة الأخيرة، علق: "من قبل خرجت من مباريات ولم يتكلم أحد، لكن إعلاني الرحيل قبل الموعد بستة أشهر فلذلك هناك تركيز معي، لكن استبعادي أمر طبيعي حسب رؤية المدير الفني وهناك تدوير وكل حارس له دوره، وأنا ملتزم بقرار المدرب، والدليل أنني بعد إعلان رحيلي كنت متواجدًا في قائمة عدد من المباريات".

السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للمارد الأحمر، كان قد استبعد إكرامي من المباراتين المصيريتين أمام صن داونز الجنوب إفريقي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز بهما الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.