سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات "مصابي" الأهلي ومواعيد عودتهم

عيادة الأهلي مزدحمة بالمصابين

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعبين المصابين في الفريق، كما حدد خلال تصريحات إذاعية مواعيد عودتهم للتدريبات.

الفريق الأحمر استطاع تخطي الزمالك يوم أمس في مباراة مؤجلة في الدوري المصري بنتيجة 2-1 رغم غياب عدد كبير من لاعبيه للإصابة، أبرزهم حمدي فتحي وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد محمود وكريم وليد، بجانب حارس المرمى محمد الشناوي المصاب بفيروس كورونا.

المسؤول البارز في القلعة الحمراء أوضح أن المدافع أيمن أشرف مازال يُعاني من خشونة في الركبة وقد لعب مباراة الزمالك بتلك الحالة، مشيرًا إلى الجهاز الطبي سيُعالجه بالحقن لكن لم يتم تحديد موعد الحقنة بعد، وإن كانت خلال اليومين القادمين أو بعد مباراتين أو ثلاثة.

وأضاف حول البقية "التقارير الواردة من الجهاز الطبي تؤكد أن محمود محمود سيكون جاهزًا في الأسبوع الأول من مايو، فيما سيعود كريم نيدفيد للتدريبات الأسبوع القادم".

تابع معلول سيبدأ الجري الخفيف خلال الـ48 ساعة القادمة، فيما لن يستطيع محمد هاني ممارسة الجري سوى بدءًا من يوم الجمعة القادمة، وسيحتاج إلى 10 أيام بعدها ليكون جاهزًا تمامًا".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته بالإشارة إلى أن التقارير الطبية تُشير إلى أن ياسر إبراهيم ومحمد هاني سيكونا أول من يعود للتدريبات، ومن ثم معلول وأجايي، وأخيرًا سينخرط حمدي فتحي في المران خلال الفترة من 8-10 مايو القادم.