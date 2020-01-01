رغم تفشي كورونا - هل يكسر الأهلي التعليمات ويخوض معسكرًا؟

الحياة متوقفة بالملاعب بعد تفشي الفيروس اللعين

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الأهلي المصري قبل أيام تعليق النشاط الرياضي بالنادي بكافة الألعاب والفئات السنية حتى إشعار آخر.

الحياة في الملاعب المصرية توقفت حالها كحال معظم ملاعب العالم، بعدما انتشر الفيروس المستجد، حيث توقف الدوري المصري الممتاز حتى 29 مارس، على أن يتم دراسة الوضع بعدها، إما بإلغائه أو استمرار المنافسة.

وزعمت بعض التقارير الصحفية دخول الأهلي في معسكر مغلق، استغلالًا فترة توقف الدوري، لكن هذا ما نفاه سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

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وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "سلامة الجميع تبقى دائمًا في المقام الأول، والجهاز الفني سيبحث اختيار القرار الأمثل للظروف الراهنة، والتي تأتي على رأسها ضرورة الحفاظ على السلامة العامة للجميع، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نتخذها جميعًا للتصدي لكورونا".

وأضاف: "الأمر برمته سيتم مناقشته وحسمه خلال اجتماع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، في 22 من مارس الجاري".

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، إذ فاز في جميع اللقاءات التي خاضها، وتعادل في مباراة وحيدة.

وعلى المستوى الإفريقي، يستعد الشياطين الحمر لمواجهة الوداد المغربي في الأول والثامن من مايو المقبل في نصف نهائي دوري الأبطال.