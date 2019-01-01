الأهلي: سنعلن عن قرارنا من الدوري المصري الجمعة

الأهلي يدرس موقفه من الدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصدر النادي الأهلي بيانًا، يكشف خلاله عن أن الجلسة التي عقدها محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مستمرة حتى غدٍ الجمعة، لإصدار القرار النهائي من جدول مباريات الدوري المصري.

الموقع الرسمي للأهلي أشار إلى أن اجتماع الخطيب وعبد الحفيظ، شهد قراءة كاملة في جدول الدوري، ومواعيد مباريات الأهلي.

وجاء نص بيان الأهلي كالآتي:

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولًا بعد ظهر اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقيه من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخراً وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما وإنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسه سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

خلال الأجتماع شرح سيد عبد الحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلي وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقه وموافقته على اداء مباراة كل ٧٢ ساعة طوال ثمان مباريات..

وأيضًا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة. وانتظارًا لأطلاع الكل بمسئولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة.

"مباراة الإياب ستكون صعبة ولكن الهدف المتأخر الذي أحرزناه في المغرب سيكون هدف البطولة، ولم نصل إلى النهائي عن طريق الصدفة ولكن بجدارة واستحقاق"🗨️



منير الجعواني مدرب نهضة بركان 🗣️ pic.twitter.com/IWnFH4eMNI — جول مصر (@goaleg) May 23, 2019

أيضًا جاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف واداء جميع الفرق لمبارياتها في اجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفه كما تطرق الاجتماع إلى الأهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص باقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة.

وشهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة والتي استمرت قرابة الساعتين إلى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الاندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية (٦٠ يومًا).

الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الاعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق أخرين. وأيضًا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الافريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة وهي فترة لاتكفي لعملية الاحلال والابدال التي تقوم بها كل الاندية مع نهاية كل موسم. هذا وتستمر المشاورات بين الكابتن محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غدًا يعقبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لأتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي.