دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

دي سوزا يدعم المولد بعد هجوم الجماهير عليه

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سعيد المولد لم يستطع استكمال مواجهة ضمك لهجوم الجمهور عليه
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حرص البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب الأهلي السعودي، على دعم زميله بالفريق سعيد المولد، بعدما تعرض لهجوم شديد من قبل الجماهير خلال الفترة الأخيرة.

المولد تفاجأ بهتاف الجماهير ضده خلال اللقاء الودي الذي جمع الراقي بضمك في السابع من الشهر الجاري، ليضطر لطلب التغيير من المدرب بعد مرور نصف ساعة فقط من المباراة.

المولد عن خروجه أمام ضمك: هتاف الجمهور ضدي كان مؤذيًا

وكتب دي سوزا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن فريق جماعي، لذلك يجب أن يكون الجميع بحالة جيدة للعب، ونحن نثق بك ونعلم أنك ستساعدنا كثيرًا بالموسم الجاري".

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وأضاف: "أطالب الجميع بدعمنا، لأنه إذا أصيب جندي في الحرب، يضعف باقي الفريق".

يذكر أن الراقي يستعد لاستئناف مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يلاقي الوحدة في 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.

وكان الأهلي قد بدأ الموسم بالتعادل أمام العدالة 1-1، ثم حقق الفوز في الجولة الثانية أمام الاتفاق بنتيجة 2-1.

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