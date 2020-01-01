رسميًا - رمضان صبحي ينفي تجدد إصابته

اللاعب يعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة بيراميدز

أكد رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية عن تجدد إصابته.

بعض التقارير الصحفية خرجت مؤكدة أن اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية من جديد خلال التدريبات، والجهاز الطبي يحاول تجهيزه بحقن البلازما من أجل اللحاق بكأس السوبر المصري.

ونفى صبحي هذه التقارير، حيث قال خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "كل ما أشيع عن تجدد إصابته أمر غير صحيح، وأنا أنفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليًا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري".

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وأضاف: "أواصل حاليًا في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجي التأهيلي والعلاجي، وسأعود للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب لقاء بيراميدز".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز غدًا الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الشياطين الحمر جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.