الأهلي يفقد رمضان صبحي لأكثر من أربعة أسابيع

أكثر من ست مباريات يغيب عنها جناح الشياطين الحمر

تأكد غياب رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أكثر من شهر كامل، بعد تعرضه للإصابة.

اللاعب تعرض للإصابة اليوم الثلاثاء، خلال تدريب الشياطين الحمر الصباحي، وأثبتت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير أن رمضان سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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وبذلك يغيب صاحب الـ22 عامًا عن ست مباريات بشكل مبدئي، هي الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، نادي مصر وطنطا، بجانب مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن المارد الأحمر يستعد لملاقاة الإسماعيلي بعد غدٍ الخميس، على استاد حرس الحدود، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر يحتلون صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري صاحب الوصافة، والذي خاض ثماني مباريات.