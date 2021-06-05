دفاعًا وهجومًا .. الأهلي يُحطم أرقامه السلبية في دوري المحترفين السعودي

موسم كارثي للفريق الجداوي

حظي الأهلي بموسم كارثي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2020-2021، لم يكتف خلاله بالتواجد في المركز الثامن من جدول الترتيب والخروج من منطقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا، بل حطم أيضًا كافة أرقامه القياسية السلبية في حقبة دوري المحترفين.

الأهلي لم يجمع سوى 39 نقطة في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما تعرض لـ13 خسارة ولم يُحقق سوى 11 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات، ويُعد المركز الثامن هو أسوأ ترتيب للفريق في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين منذ عام 2008.

الدفاع الأسوأ للأهلي في تاريخ دوري المحترفين السعودي

استقبل مرمى الأهلي خلال الموسم المنقضي حديثًا 56 هدفًا، ولم يسبق أبدًا أن استقبل مثل هذا العدد من الأهداف أو أكثر خلال جميع مشاركاته في دوري المحترفين السعودي الذي انطلق موسم 2008-2009.

الفريق تعرض إلى خسائر قاسية خلال الموسم الماضي، أبرزها أمام الهلال 5-1 وضد الفتح 4-1 وأمام ضمك 4-3 بعدما كان متقدمًا 3-1.

الهجوم الأسوأ للأهلي في تاريخ دوري المحترفين السعودي

اكتفى هجوم الأهلي بإحراز 44 هدفًا خلال موسم 2020-2021، وهو أسوأ هجوم للفريق منذ 11 موسمًا، إذ لم يُحقق أسوأ من هذا الرقم الهجومي سوى موسم 2009-2010 حين سجل 28 هدفًا فقط.

هجوم الأهلي تأثر بالتأكيد بتراجع مستوى نجم وهداف الفريق "عمر السومة" الذي لم يُسجل خلال الموسم سوى 12 هدفًا، وقد افتقد الفريق للاعبين القادرين على صناعة الفرصة.

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى المنافسة في الموسم القادم؟

الأهلي بحاجة إلى ثورة تصحيح شاملة تبدأ من الهيكل الإداري للنادي مرورًا بالجهاز الفني وانتهاءً باللاعبين.

خطوط الفريق جميعها تُعاني من ثغرات ونقاط ضعف واضحة وبحاجة لدعم مهم وتطبيق مبدأ الكم لا الكيف في اختيار اللاعبين خاصة الأجانب.

المشكلة الكبرى للنادي هي الأزمة المالية الطاحنة التي يُعاني منها والتي قد تمنعه من إجراء تلك الثورة، خاصة أن فسخ عقود لاعبيه الأجانب قد يكلفه الكثير من الملايين، بخلاف توقيع عقود جديدة مع لاعبين جدد.

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