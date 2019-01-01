أحمد الشيخ: سأبذل قصارى جهدي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

لاعب الأهلي يتحدث عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، على أنه يرغب هو وزملائه اللاعبين، في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن القلعة الحمراء منذ 6 سنوات.

الشيخ قال خلال تصريحات صحفية اليوم: "دوري أبطال إفريقيا لها قيمة كبيرة للاعبين والجماهير، وهي البطولة الوحيدة التي لم أحصل عليها مع الأهلي، ونقدر حجم المسؤولية، وندرك أهمية الفوز بها".

صانع ألعاب الأهلي تابع: "سأقدم كل ما لدي لإسعاد جماهير الأهلي التي دائمًا تدعمني، لأنني محظوظ بهذا الدعم الكبير".

أحمد الشيخ اختتم تصريحاته قائلًا: "أسعى للحصول على فرصة للمشاركة مع الجهاز الفني الجديد، وذلك ببذل قصارى جهدي في التدريبات لإثبات أنني أستحق المشاركة".

الأهلي سافر إلى غينيا الاستوائية، لمواجهة كانو سبورت، في دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ32، بعد الفوز على فريق اطلع برة من جنوب السودان، في الدور التمهيدي بالبطولة الإفريقية.