أخبار الأهلي اليوم | مستجدات حالة موسيماني وبانون يتحدث عن طموحاته

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 24 ديسمبر 2020.

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مجلس الأهلي في عزاء رئيس الزمالك

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حضور عزاء أحمد البكري؛ رئيس نادي الزمالك، الذي رحل عن عالمنا اليوم، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأجل مجلس القلعة الحمراء اجتماعه الذي كان مقرر له ظهر اليوم، لينعقد مساءً، بسبب العزاء.

مستجدات حالة موسيماني

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، مستجدات حلة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، والمصاب بكورونا.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي لناديه إن المدرب سيخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة، يتحدد على إثرها موقفه، مشيرًا إلى أن المسحة الأخيرة جاءت إيجابية.

وأكد مدير الكرة أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون، ويضع دائمًا البرنامج التدريبي وخطة اللعب.

بانون يتحدث عن طموحاته

أكد المغربي بدر بانون؛ مدافع الأهلي، يسعى لتحقيق كافة البطولات مع المارد الأحمر، مشيدًا بمنظومة العمل في النادي.

وقال بانون، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: " طموحاتي مع الأهلي بلا حدود، وأخطط لتحقيق كل البطولات والإنجازات الممكنة بقميص الفريق، وقد تعودت منذ تواجدي في فريق الرجاء المغربي على المنافسة من أجل الألقاب".

وأضاف اللاعب المغربي أن منظومة الكرة بالأهلي تتميز بالاحترافية الشديدة، والنادي يوفر كل ما يلزم من أجل النجاح وهو ما ظهر مؤخرًا بقرار السفر إلى النيجر بطائرة خاصة.

وأشار بانون إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يبذل جهودًا كبيرة ويهتم بكافة التفاصيل، وأنه متفائل للغاية بتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

ووجه بانون الشكر إلى جمهور الأهلي، مؤكدًا أنه جمهور عظيم ويقف داعمًا ومساندًا للفريق في كل الأوقات، وأنه ينتظر عودة الجماهير للملاعب، ويتطلع إلى اللعب أمامهم في أقرب فرصة.

أكرم توفيق: سنقاتل في مونديال الأندية

أكد أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي، على أنه وزملائه بالفريق سيقاتلون في كأس العالم للأندية، وأن الجميع سيكون على قدر المسؤولية، خاصة أن كرة القدم 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا.

أكرم قال خلال تصريحات صحفية: "الجميع بالنادي الأهلي على قلب رجل واحد، وهو الواقع الذي يعيشه الفريق، وليس مجرد شعار، والأهلي توج ببطولة إفريقيا خلال النسخة الماضية، ومن الطبيعي أن نجد فرقًا تقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل".

عبد الحفيظ: خطتنا لم تتغير رغم تأجيل القمة أمام الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه قام بإغلاق صفحة إفريقيا بعد الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد، وأن الفريق يستعد حاليًا للقاء الاتحاد السكندري.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لموقع النادي الأهلي: "الفريق كان قد وضع برنامجه قبل العودة من النيجر لمواجهة الزمالك، ولكن لم يتغير شيئًا في هذا البرنامج، حيث أن المنافس فقط من هو من تغير".

تقارير: سيرينو يطالب بالرحيل للأهلي وموقفه سيحدد بعد أيام

أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية، على أن العلاقة بين صن داونز الجنوب إفريقي والأوروجوياني جاستون سيرينو، وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن اللاعب متمسك بالانتقال إلى الأهلي.

وأشارت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية إلى أن إدارة صن داونز ستحسم مصير سيرينو يوم 27 ديسمبر الجاري، خاصة وأن اللاعب يتمرد عن الحضور في التدريبات الفترة الماضية.

موسيماني والثلاثي المصاب بفيروس كورونا يخضع لمسحة جديدة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، سيخضع لمسحة طبية جديدة، رفقة الثلاثي المصاب بفيروس كورونا رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الثلاثي سيخضعون للمسحة الطبية ، من أجل التعرف على مستجدات حالتهم الصحية.