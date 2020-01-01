أخبار الأهلي اليوم | نقل مواجهة المحلة وموقف المعارين من المشاركة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 14 ديسمبر 2020.

المزيد من الفرق

رسميًا | نقل مباراة المحلة والأهلي للقاهرة، والسويس تحتضن لقاء الزمالك والجيش

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة غزل المحلة ضد النادي الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري إلى القاهرة بدلًا من المحلة، فيما تقرر أن يحتضن استاد السويس مباراة الزمالك وطلائع الجيش. ( طالع التفاصيل )

بعد عودتهم .. هل يحصل معارو الأهلي على الفرصة الحقيقية؟

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إعادة خمسة لاعبين معارين للفريق خلال الموسم الجاري، وهم أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن. ( طالع التفاصيل )

18 إصابة بفيروس كورونا تُهدد مشاركة منتخب مصر للشباب في بطولة شمال أفريقيا

أظهرت المسحة الطبية التي أجراها منتخب مصر للشباب المتواجد في تونس حاليًا إصابة 17 لاعبًا من صفوفه بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بجانب المدير الفني ربيع ياسين. ( طالع التفاصيل )

تحديد موعد ذهاب مباراة دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق سيُواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيغادر القاهرة يوم الجمعة القادم عقب مواجهة غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

كهربا: الاحتفالات انتهت، والقادم أفضل

أكد محمود عبد المنعم كهربا أن احتفالات الأهلي بالثلاثية انتهت مع بدء الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد، مبديًا سعادته بالفوز على مصر المقاصة في أولى جولات الدوري المصري.

ومضيفًا للموقع الرسمي للأهلي " البداية دائمًا ما تكون صعبة، الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق الدوري أمام فريق بحجم مصر المقاصة والذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية".

وتابع حول تعليمات المدرب بيتسو موسيماني " تنصب تعليمات المدرب دومًا على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة".

وأتم مؤكدًا أن الأداء سيتحسن مع مرور الوقت والأهم الآن هو الحصول على النقاط الثلاثة، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة ‏من التركيز للتحديات الجديدة.أهدمك

موسيماني ينتقد رباعي هجوم الأهلي أمام المقاصة، ويكشف سبب عدم الدفع بديانج

تصريحات المدرب بعد الفوز على المقاصة. التفاصيل هنا

فيديو | الكشف عن تفاصيل إصابة أجايي وناصر ماهر

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن اللاعبين. التفاصيل هنا

فيديو: أهداف مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري 2020-21

شاهد أهداف اللقاء. من هنا

الأهلي ينتصر على المقاصة بثلاثية في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري

انتصار أول في الدوري المصري للأهلي. التفاصيل هنا

بعد التتويج بالثلاثية .. كم استقبلت وستستقبل خزينة الأهلي؟

نجح النادي الأهلي في تكرار إنجاز عام 2006، وذلك بتحقيقه الثلاثية بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ليتساوى مع بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، اللذان حققا هذا الإنجاز مرتين في تاريخيهما، فماذا أدخلت البطولات الثلاث أمولًا لخزينة القلعة الحمراء؟

الأهلي توج ببطولة الدوري، بعد منافسة شرسة مع الزمالك وبيراميدز، ولكن المارد الأحمر حسم لقب الدوري قبل نهايته بـ6 أسابيع، ليحصل على اللقب رقم 42 في تاريخه. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | معار الأهلي يسجل هدف "مارادوني" في مرمى بيراميدز

نجح عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار في صفوف الاتحاد السكندري، من تسجيل هدفًا رائعًا في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وذلك ليدرك التعادل لفريقه. " شاهد الهدف "

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

قناة الأهلي تحقق مشاهدات تاريخية

عبر الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، عن شكره واعتزازه لمصر وشعبها، مشيرًا إلى أن قناة الأهلي حققت أكبر نسبة مشاهدات بتاريخ التلفزيون المصري.

وكتب السعدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

"شكرًا لمصر وأهلها، شكرًا للمشاهدين الذين حلقوا بأمسية النجمة التاسعة، وحوار الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، فوق هامات السحاب محققين أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ التليفزيون المصري، قطعًا مصر وبيبو والأهلي منتهى أمل أي إعلامي، شكرًا مصر ساكنة القلب والروح".