أخبار الأهلي اليوم | تطوير القناة وملعب التتش .. وحوار مصري برازيلي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 11 فبراير 2021.

تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل إشراك 3 لاعبين في خط الوسط الدفاعي، بجانب وجود محمد مجدي أفشة في مركز الجناح. " اقرأ التفاصيل "

قبل مواجهة بالميراس .. حوار مع صديقتي البرازيلية: مصر تعني صلاح والأهلي يصيبنا بالارتباك!

تشغل مقابلة الأهلي مع بالميراس لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية أذهان الجمهور المصري الطامح لاعتلاء المنصات والتتويج بالبرونزية.

"جول" استغل فرصة اللقاء المصري البرازيلي وقمنا بسؤال وجواب بين هيثم محمد من النسخة العربية، ورايسا سيمبليسيو من النسخة البرازيلية، حوار حاولا فيه التعرف على فكرة كلاً من مصر والبرازيل وجمهور البلدين في الآخر قبل موقعة الخميس. " اقرأ التفاصيل "

سيف الوزيري رئيس شركة استادات يقدم وعودًا لتطوير ملعب وقناة الأهلي

كشف سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الراعية للنادي الأهلي، عن هدفه خلال الفترة المقبلة، بعد توليه المنصب مؤخرًا، خلفًا لمحمد كامل.

الوزيري قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "تواجد محمد مرجان في مجلس إدارة شركة استادات لا يتعارض مع دوره بالنادي الأهلي، والأمر يعود إلى مجلس إدارة النادي، ووجوده كنائب لرئيس الشركة إضافة كبيرة". " اقرأ التفاصيل "

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة عودته للاستثمار الرياضي في مصر

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقة عودته مرة أخرى للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودة تركي آل الشيخ عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه. " اقرأ التفاصيل "