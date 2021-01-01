أخبار الأهلي اليوم | انتشار حُمى "القاضية ممكن" وتعافي ربيعة من كورونا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 4 يناير 2021.

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صورة | حُمى "القاضية ممكن" مستمرة .. "سناكس قفشة" يغزو مصر

مازالت حُمى "القاضية ممكن" تنتشر بقوة في مصر، وقد أصبحت شعارًا يُعبر عن هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الذي حسم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في نوفمبر الماضي. ( طالع التفاصيل )

ربيعة يعلن تعافيه

أعلن رامي ربيعة؛ مدافع الأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة مسحته سلبية.

وكتب اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله النتيجة سلبي، شكرا لدعواتكم".

وكان ربيعة قد أصيب بالفيروس للمرة الثانية قبل أيام، قبل أن يعلن تعافيه اليوم.

انتظام الخماسي في المران

شهد مران الأهلي اليوم الإثنين، انتظام الخماسي والتر بواليا، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد مجدي "أفشة" وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في المران، بعد تماثلهم للشفاء.

بواليا انتظم بعدما أنهى الأهلي إجراءات التعاقد معه قادمًا من الجونة، فيما تعافى الثلاثي أفشة وكهربا وأكرم من فيروس كورونا، أما طاهر فكان قد أصيب في المباراة الأخيرة، لكن جاهزيته اكتملت هو الآخر.