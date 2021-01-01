أخبار الأهلي اليوم | فسخ عقد جيرالدو رسميًا ولجنة الانضباط تتبرأ من عقوبة الشناوي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 20 يناير 2021.

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فيديو | نائب رئيس لجنة الانضباط: لم نتخذ قرار إيقاف الشناوي

أكد مازن يحيى؛ نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لم تتخذ القرار الصادر ضد محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي، موضحًا أن لجنة المسابقات هي من نظرت شكوى الحكم. ( طالع التفاصيل )

فسخ عقد جيرالدو

أعلن أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، فسخ عقد الأنجولي جيرالدو دا كوستا؛ لاعب الفريق، بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.

وودع اللاعب زملائه خلال المران الصباحي اليوم الأربعاء، ووجه له سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي.

أحمد ياسر ريان: الأهلي نفذ وعده معي

أكد أحمد ياسر ريان؛ مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، أن رحيله عن القلعة الحمراء جاء تنفيذًا لوعد قطعه المسؤولون على أنفسهم حال عدم مشاركته في المباريات.

وقال ريان، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الخروج من الأهلي ليس سهلًا، لكن لدي طموح أريد تحقيقه، بالأهلي لا أشارك كثيرًا كي أثبت نفسي، وهذا سبب رحيلي وليس كما قيل أنه بسبب التعاقد مع والتر بواليا".

وأضاف: "اتفقت مع أمير توفيق؛ مدير التعاقدات، منذ بداية الموسم على الرحيل في يناير حال عدم مشاركتي، للحفاظ على فرص مشاركتي مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، قال لي أنني سأشارك خطوة خطوة، لكنني قلت له أريد الرحيل والعودة بنهاية الموسم".

تعليق موسيماني على التعادل أمام البنك الأهلي

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه المثير أمام البنك الأهلي يوم الأحد الماضي.

وكتب موسيماني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان يومًا صعبًا، النتائج والطقس وأشياء أخرى لا يمكننا التحكم بها، لكن لا تستمر العاصفة إلى الأبد، ما عليك سوى التغلب عليها وقريبًا سيكون مشمسًا تمامًا مثل الأوقات الصعبة، سيكون لدينا عوامل تشتيت، لكننا سنركز على هدفنا".

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