أخبار الأهلي اليوم | مدافعان خارج قائمة مونديال الأندية، و3 تغييرات أمام بيراميدز

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 25 يناير 2021.

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3 تغييرات متوقعة على تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء 3 تغييرات على تشكيل الأهلي الذي سيُواجه بيراميدز مساء غدٍ الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

صحيفة اليوم السابع المصرية أوضحت أن الثنائي محمد الشناوي وبدر بانون سيعودان للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقاف الأول وتعافي الثاني من الإنفلونزا، فيما قرر المدرب الجنوب أفريقي إعادة محمد شريف للهجوم بدلًا من والتر بواليا.

مدافعا الأهلي خارج مونديال الأندية بقرار موسيماني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اتخاذ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرارًا باستبعاد المدافعين رامي ربيعة ومحمود وحيد من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية، والتي يغيب عنها الثنائي المصاب كريم نيدفيد ووليد سليمان.

الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي أنهى بنجاح ضم المدافع الشاب أحمد العش من مالية كفر الزيات، مشيرًا إلى أنه سيتواجد مع الناشئين أولًا وذلك بطلب من موسيماني.

الإسماعيلي يطلب استعارة رامي ربيعة

أفادت مصادر صحفية أن الإسماعيلي طلب من الأهلي استعارة مدافعه رامي ربيعة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يُعلق أي مصدر من النادي الأحمر على تلك الأخبار، علمًا أن المدافع المخضرم خارج حسابات التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني.

أمير توفيق: لم نتعاقد مع لاعب المنصور

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الأخبار المثارة حول التعاقد مع مدافع المنصورة الشاب "حازم هاني".

كان اللاعب نفسه قد أعلن توقيعه للأهلي واكتمال انتقاله لصفوفه، لكن أمير نفى ذلك موضحًا أن التعاقد ربما يكون قد تم لصالح قطاع الناشئين الذي يتولاه خالد بيبو، ومؤكدًا أن الصفقة لا علاقة لها حاليًا بالفريق الأول في الأهلي.

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