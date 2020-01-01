أخبار الأهلي اليوم | تطورات حالة السولية .. وأجايي يلحق بالمونديال

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 31 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 31 ديسمبر 2020.

المزيد من الفرق

أبو تريكة: الدوحة بأكملها سمعت صوتي احتفالًا بهدف "أفشة" القاتل

تحدث محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، عن شعوره بعد هدف محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأحمر، في مرمى الزمالك، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وعن قيمة البطولة بالنسبة للقلعة الحمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، سجل هدفي المارد الأحمر عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، وهدف الفارس الأبيض الوحيد محمود عبد الرازق "شيكابالا". " اقرأ التفاصيل "

الأهلي: من حقنا ضم لاعب أجنبي جديد

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن استثناء اتحاد الكرة بقائمة الانتظار، والتي ستضم 3 لاعبين دون تحديد هويتهم، سواء كانوا محليين أو أجانب.

وأشار قنديل خلال تصريحات إذاعية إلى أن الأهلي أصبح بإمكانه ضم لاعب أجنبي جديد، بشرط أن تضم القائمة الرسمية تضم 5 لاعبين أجانب فقط وفقًا للائحة.

عبد الحفيظ يكشف عن تطورات إصابة السولية

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، سيجري مسحة طبية اليوم الخميس، لتحديد مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

عبد الحفيظ أشار إلى أن السولية يخضع حاليًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، حيث ستحدد المسحة الطبية الجديدة التي سيجريها اليوم موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

أجايي يلحق بالأهلي قبل كأس العالم للأندية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن النيجيري جونيور أجايي سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق، ليلحق ببطولة كأس العالم للأندية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن قرار انضمام أجايي لقائمة الأهلي المسافرة إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية، سيكون في يد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فقط.