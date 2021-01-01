أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة حسام عاشور .. وصفقة المصري الفاشلة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 3 يناير 2021.

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وكيل لاعبين: عرضت أيوب الكعبي على الأهلي

أكد سيد مرعي، وكيل أعمال المهاجم المغربي أيوب الكعبي، على أن الأخير كان قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي، قبل انضمامه لصفوف الوداد المغربي، بعدما قام بعرضه على محمود الخطيب رئيس النادي.

مرعي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أيوب الكعبي استفسر مني عن إمكانية انتقاله إلى الأهلي، فطلبت منه عرض الأمر على مسؤولي النادين وقمت بالفعل بعرضه على محمود الخطيب عبر وسطي، وأرسلت له فيديو للاعب حتى يراه بعينه، وكادت الصفقة تتم، ولكن رفض مدرب المنتخب المحلي المغربي الصفقة، فضل بقاء اللاعب بالمغرب".

مفاجأة .. حسام عاشور كان قريبًا من الزمالك

أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، على أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، كان قريبًا من الانتقال إلى الزمالك، قبل انضمامه إلى الاتحاد.

مرعي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق كان يرغب في التعاقد مع حسام عاشور، ولكن أمير مرتضى رفض حرصًا على الهدوء داخل غرفة خلع الملابس، وأيضًا اللاعب كان متخوفًا من الخطوة بسبب تاريخه مع الأهلي، وحتى لا يخسر الجماهير".

بواليا يظهر بالأهلي وعبد الحفيظ يوجه له رسالة

تواجد اللاعب الزامبي ولتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد، بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على توجيه رسالة للاعب، حيث أكد له أنه في بيته وضمن عائلته، مشيرًا إلى أنه واثق من تأقلمه سريعًا مع الفريق، وأنه أصبح مسؤول بعد الانضمام للأهلي، ويتتطلب منه التركيز والاجتهاد ليكون على قدر ثقة النادي والجماهير.

المصري: كنا في طريقنا لإبرام صفقة مع الأهلي

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على أن ناديه كان قريبًا من عقد صفقة مع الأهلي، بحصول القلعة الحمراء على خدمات إسلام عيسى قبل انتقاله إلى بيراميدز.

حلبية قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان سيحصل على إسلام عيسى، والعرض كان أقل من بيراميدز، وكنا قد اتفقنا على حصولنا على 3 لاعبين ومقابل مالي، ثم لاعب ومقابل مالي، ولكن الأهلي ألغى الصفقة".