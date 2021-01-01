أخبار الأهلي اليوم | حسم مستقبل ريان ومروان وصلاح محسن، واجتماع مع موسيماني

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 11 يناير 2021.

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رسميًا | أحمد ياسر ريان يُغادر الأهلي باتجاه سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميًا عن تعاقده مع أحمد ياسر ريان بالإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن بعض المصادر أكدت أن الأهلي حصل على 1.5 مليون جنيه مصري مقابل تخليه عن مهاجمه الشاب.

الخطيب يجتمع بموسيماني لبحث احتياجات فريق الكرة

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا اليوم الإثنين مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في حضور أعضاء لجنة التخطيط ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن الاجتماع شهد مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني خاصة حول احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع على استمرار دعم ومساندة الفريق وجهازه الفني حتى تلبية طموحات الأهلي الكبيرة والتي لا تتوقف عند الفوز ببطولة ما سواء كانت محلية أو قارية.

الأهلي يُقرر بقاء مهاجميه حتى نهاية الموسم

أفادت مصادر صحفية مصرية أن النادي الأهلي قرر بقاء مهاجميه، مروان محسن وصلاح محسن، حتى نهاية الموسم وعدم خروجهما بالإعارة خلال انتقالات يناير الجاري.

وأوضع موقع يلا كورة المصري أن النادي اكتفى بخروج أحمد ياسر ريان بالإعارة إلى سيراميكا كليوباترا.

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