أخبار الأهلي اليوم | إعارة رامي ربيعة، وموقف هاني من مواجهة الدحيل

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 1 فبراير 2021.

محمد هاني يكشف موقفه من اللعب أمام الدحيل

أكد محمد هاني مدافع الأهلي أنه بات قريبًا من الانخراط مع الفريق في التدريبات الجماعية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لأن يلعب مباراة الدحيل الأولى في كأس العالم للأندية.

الظهير الأيمن كان قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة في الدوري المصري، وقد نقل الموقع الرسمي للأهلي عنه قوله بخصوص وضعه الصحي "الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وأمس بدأت تدريبات الجري الخفيف، وإن شاء الله سأكون موجودًا في مباراة الدحيل، وبالطبع المشاركة في كأس العالم للأندية أمر يدعو للفخر، خاصة أنها أكبر بطولة على مستوى الأندية؛ لأنها تضم أبطال القارات، وكلها فرق قوية جدًا".

أضاف حول مواجهة بطل قطر "ندرس فريق الدحيل القطري بشكل جيد ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتركيزنا بالكامل في هذه المواجهة، ولا نفكر على الإطلاق في مباراة بايرن ميونخ الألماني، ولدينا رغبة شديدة في تخطي عقبة الدحيل أولا؛ من أجل استكمال المشوار بنجاح".

وأتم بالتأكيد على أن مواجهة بايرن ميونخ حال تمت ستكون تاريخية، بقوله "بالطبع مباراة بايرن ميونخ - حال مواجهته - تبقى تاريخية ولها حسابات أخرى، ولكن هذا الأمر محظور تمامًا التفكير فيه في الوقت الراهن، خاصة أننا اعتدنا في الأهلي على السير خطوة خطوة، وبوصلة تركيزنا الآن موجهة إلى مباراة الدحيل القطري فقط".

محمد شريف يكشف خطوات الأهلي للاستعداد لمواجهة الدحيل

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي خطوات الفريق للاستعداد لمواجهة الدحيل في افتتاح مونديال الأندية مساء الخميس القادم في الدوحة.

وأوضح شريف خلال تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أنهم حضروا إلى الدوحة مبكرًا للانسجام مع الأجواء، كما أنهم تابعوا عدة مباريات مسجلة للفريق القطري بهدف دراسته جيدًا ومعرفة نقاط قوته وضعفه.

مضيفًا "نحترم الفريق القطري الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المتميز في كافة الخطوط، وحضرنا إلى قطر مبكرًا؛ للوصول إلى أعلى معدلات التركيز بهدف تحقيق نتائج تليق ببطل قارة إفريقيا".

أتم "بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تحدث معنا عن أهمية دراسة فريق الدحيل بشكل جيد جدًا، ومن ثم بدأنا مبكرًا مشاهدة تسجيلات المنافس؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس".

تقارير: رامي ربيعة إلى المقاولون العرب بالإعارة

أفادت العديد من المصادر الصحفية المصرية أن رامي ربيعة مدافع الأهلي انضم إلى صفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوي.

ولم يُصدر الأهلي أو المقاولون أو اللاعب نفسه أي تصريحات بهذا الشأن، علمًا أن المدافع المصري يتواجد في القاهرة حاليًا لرفضه السفر مع بعثة النادي إلى قطر بعد علمه باستبعاده من قائمة مونديال الأندية.

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