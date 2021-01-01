أخبار الأهلي اليوم | قرار صارم من مروان محسن، وهل هناك مفاوضات مع لاعبي الزمالك؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 9 يناير 2021.

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تعافي محمد هاني من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي رسميًا تعافي مدافعه الأيمن محمد هاني من الإصابة بفيروس كورونا والتي أبعدته عن اللعب خلال المباريات الأخيرة للفريق.

وانخرط هاني في تدريبات الأهلي الجماعية صباح اليوم بعدما تحولت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به من الإيجابية إلى السلبية.

سيد عبد الحفيظ يُعلق على مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مجموعة الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمتوازنة، مشيرًا إلى أن ترتيب المباريات جاء لصالح فريقه.

الموقع الرسمي للأهلي نقل عن عبد الحفيظ قوله "مباريات دور المجموعات تشبه مواجهات الدوري، والهدف دائمًا يكون تجميع أكبر قدر من النقاط، وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية خاصة في اللقاءات التي ستقام خارج مصر".

يُذكر أن حامل اللقب سيواجه المريخ السوداني في القاهرة أحد أيام 12 أو 13 فبراير ثم يخرج لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية، ثم يواجه فيتا كلوب في الجولتين الثالثة والرابعة، ثم سيواجه المريخ في الجولة الخامسة بالسودان، ويختتم الفريق مواجهاته أمام سيمبا في القاهرة.

مروان محسن يرفض الرحيل عن الأهلي معارًا

أفادت صحيفة اليوم السابع أن مروان محسن رفض فكرة الرحيل عن الأهلي خلال يناير الجاري بالإعارة، مفضلًا الرحيل نهائيًا حال قرر النادي التخلي عنه.

وأضافت أن محسن يرى في إعارته لنادٍ آخر إهانة له ولتاريخه مع الأهلي، إذ ليس هو باللاعب الصغير الذي يحتاج للخبرة أو لصقل تجربته قبل اللعب للفريق.

محسن طلب من المسؤولين في النادي التخلي عنه نهائيًا إن كان قد خرج بالفعل من حسابات المدرب بيتسو موسيماني بعد التعاقد مع والتر بواليا.

أمير توفيق يُوضح موقف الأهلي من التعاقد مع ساسي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي عدم وجود مفاوضات مع أي لاعب في الزمالك، سواء كان فرجاني ساسي أو يوسف أوباما.

وأوضح توفيق أن ساسي لم يُعرض على الأهلي، وطالب الإعلام بتحري الدقة عند الحديث عن مثل تلك الأخبار، بقوله "يجب التفريق بين الوسطاء ووكلاء اللاعبين وبين المسؤولين الرسميين في الأندية، نحن لم نتحدث مع أي لاعب من الزمالك، ومنطقي ألا ندخل في مفاوضات مع ساسي لامتلاكنا عدد من اللاعبين المميزين في الوسط مثل عمرو السولية وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج بجانب عربي بدر الذي يُمثل مستقبل الفريق".