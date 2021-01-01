أخبار الأهلي اليوم | مدة غياب صلاح محسن .. وموقف الخماسي المصاب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 14 فبراير 2021.

عبد الحفيظ: نتمنى مواجهة الزمالك بنهائي إفريقيا والمريخ يستعد لنا بقوة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه يستعد لمواجهة المريخ السوداني، مشيرًا إلى أن الأخير يستعد بقوة لمواجهة المارد الأحمر.

الأهلي يستعد لمواجهة المريخ في الجولة الأولى، ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. تأجيل مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يديره اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، عن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ويرتبط الأهلي والزمالك بمواجهتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما سيلعب بيراميدز في دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يعلن مدة غياب صلاح محسن

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن مدة غياب صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر، عن تدريبات الفريق الجماعية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الآشعة التي خضع لها صلاح محسن أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، والتي ستجعله يغيب عن التدريبات لمدة 10 أيام.

الكشف عن موقف خماسي الأهلي المصاب

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، على أن كريم نيدفيد وناصر ماهر سينتظمان في التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار أبو عبلة إلى أن محمد محمود بدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل، ومحمود متولي سيعود بعد 3 أشهر، ووليد سليمان سيعود للتدريبات بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.