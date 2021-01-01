أخبار الأهلي اليوم | مواعيد دوري الأبطال، وانسحاب أوكلاند من مونديال الأندية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 15 يناير 2021.

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الاتحاد الأفريقي يعتمد مواعيد دوري الأبطال 2020-2021

اعتمدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020-2021، وقد تقرر أن يُقام النهائي يوم 17 يوليو 2021.

وستُقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 12 فبراير إلى 11 إبريل القادم، فيما سيُقام ذهاب دور الـ8 بين أيام 14-16 مايو القادم، والإياب بين أيام 21-23 من نفس الشهر.

مباراة نصف النهائي الأولى ستُلعب بين أيام 18-20 يونيو، فيما الإياب سيكون بين أيام 25-27 من نفس الشهر، والمباراة النهائية يوم 22 يوليو.

انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية

أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحابه من كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال فبراير القادم، وذلك بسبب جائحة كورونا والإجراءات الصحية المفروضة في البلاد.

وأعلن الفيفا في بيان رسمي أن متطلبات السلطات في نيوزلندا حالت دون التوصل لاتفاق حول مشاركة أوكلاند في البطولة، قرر تأهل الدحيل القطري للمباراة التالية.

مروان محسن جاهز لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الأهلي جاهزية مهاجمه مروان محسن لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد القادم في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

الموقع الرسمي لبطل الثلاثية أوضح أن محسن شارك في المران الجماعي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي والبدني الذي خضع له عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتي أبعدته عن اللعب خلال الفترة الأخيرة.

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