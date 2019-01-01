الأهلي يبحث مع ألكسيتش إنهاء العقد بالتراضي

الأهلي اتخذ قرارًا بوضع اللاعب على قائمة الاستثمار

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة، على الاجتماع مع الصربي دانييل ألكسيتش، الجناح الأيمن للراقي، بعد قرار إدارة النادي بالاستغناء عن خدماته.

إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بوضع ألكسيتش على قائمة الاستثمار الخاصة بالفريق، وذلك بسبب عدم قناعة الجهاز الفني به.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بامعوضة اجتمع مع ألكسيتش، للبحث معه إمكانية إنهاء عقده بالتراضي، أو وضعه على قائمة الاستثمار.

الأهلي كان قد تعاقد مع دانييل ألكسيتش خلال شهر يوليو الماضي، ولكن اللاعب لم يستطع إقناع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وتعادل الأهلي في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أمام فريق العدالة بهدف لمثله.

جاء ذلك بعد خروج الأهلي من دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على يد مواطنه الهلال.