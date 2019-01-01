الأهلي: لم تصلنا أي خطابات رسمية بعدد جماهير لقاء القمة والحساب في النهاية

مسؤولو القلعة الحمراء يتوعدون من تعدوا حدودهم!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، أنه لا صحة لما تردد حول عدد الجماهير التي تقرر حضورها لمواجهة القمة أمام الزمالك، مشددًا على التزام القلعة الحمراء باللوائح.

بعض التقارير أوضحت أن الجهات الأمنية سمحت بحضور أعضاء مجلسي إدارة الأهلي والزمالك، بجانب ما لا يزيد عن 20 عضوًا لكل فريق.

وقال فؤاد، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "حتى الآن لم تصلنا أي خطابات رسمية بعدد الجماهير، نحن نلتزم باللوائح والمكاتبات الرسمية".

أيمن حفني ورقة جروس الرابحة في القمة

وحول ما تردد عن طلب الاتحاد الأفريقي "كاف"، لاستبعاد ملعب برج العرب من استضافة القمة، علق: "منذ فترة سابقة تم تحديد برج العرب ملعبًا للمباراة ولا جديد حتى الآن، وفي كل الأحوال نحن ملتزمون بالقرارات الرسمية، ولا نريد تشتيت الجمهور بأمور بخلاف هدفنا الذي نسعى له، لن يشغلنا أحد عن هدفنا، لدينا هدف معين هو الحصول على اللقب، وبعد نهاية الموسم سيتم محاسبة كل من تعدى حدوده".

يذكر أن المباراة من المقرر أن تقام في 30 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفارس الأبيض حاليًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المارد الأحمر، صاحب الوصافة.