هذا القرار المهم؛ هو تعيين خالد فقيه رئيسًا للجنة التدقيق في شركة النادي الأهلي، بشكل رسمي.

فقيه أعرب عن تشرفه بتولي هذا المنصب؛ مؤكدًا أنه يتطلع إلى الإسهام في تطوير المنظومة المؤسسية في الأهلي، وتعزيز الحوكمة.

منصب فقيه يشعل الجدل

وفي هذا السياق.. زعم البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن فقيه تولى هذا المنصب؛ للقيام بعملية التدقيق المالي داخل قلعة الراقي، من الأساس.

وكتب البكيري؛ بخصوص ذلك: "هل وصل الحال بالنادي الأهلي، أن تدخله أول لجنة تدقيق مالي في تاريخه؟!".

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ليس هذا فقط؛ بل إن الإعلامي الرياضي تساءل عن سبب عدم الحزم في عمليات التدقيق المالي منذ البداية، في بعض أندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأشار البكيري إلى أن عملية التدقيق المالي؛ كان يجب أن تبدأ مع أول عقد يتم توقيعه، في الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات.

ويعاني الأهلي من أزمات فنية وإدارية كبيرة؛ أدت إلى تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ورغم تراجع النتائج؛ لم يقم الأهلي بـ"إقالة" مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش، حيث يُقال إن ذلك يعود إلى ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في العقد.