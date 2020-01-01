قبل ساعة من المباراة - الإصابة تداهم عاشور ويُستبعد من مواجهة مصر

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اضطر السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، لاستبعاد حسام عاشور؛ لاعب وسط الفريق، من قائمة مواجهة إف سي مصر، التي تنطلق بعد أقل من ساعة من الآن.

الشياطين الحمر يواجهون مصر في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

استبعاد عاشور جاء بعدما اشتكى من آلام تداهمه في عضلة الحوض، ليفضل الجهاز الطبي عدم مشاركته في المباراة، لحين خضوعه للفحص الطبي.

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المارد الأحمر يعاني من كثير من الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، حيث يغيب عنه شريف إكرامي؛ سعد سمير، كريم نيدفيد، محمود وحيد، جونيور أجايي وحسين الشحات وغيرهم.

يذكر أن كتيبة المدرب السويسري تحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من تسع مباريات، إذ حقق الفوز في كافة المباريات التي خاضها.

أما نادي مصر فيأتي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في خمس وخسر أربعة لقاءات أخرى.