رسميًا .. الأهلي: علاقتنا بحسام عاشور انتهت

نهاية مشوار مسمار وسط الملعب بالقلعة الحمراء بعد 16 عامًا

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، انتهاء علاقة النادي بحسام عاشور؛ قائد الفريق، متوجهين له بالشكر.

لاعب المارد الأحمر دخل في خلافات كبيرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الماضية، بعدما قررت الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم الجاري، ووضعت أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال.

الخلافات تطورت بعدما أشاد اللاعب في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالوزير السعودي تركي آل الشيخ، ولام على مجلس الخطيب، في الوقت الذي يتنازع به الطرفان.

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وقال سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عاشور أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي، حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي، ونتمنى له التوفيق في خطوته القادمة".

اللاعب كان قد غضب لعدم استدعائه لإجراء فحص كورونا المستجد، الذي خضع له كافة لاعبي الفريق، أمس الأربعاء، كون عقده لا يزال ممتدًا حت نهاية الموسم الحالي، ليخرج موجهًا رسالة غامضة أثارت غضب الأهلاوية. (طالع التفاصيل)

وكان عاشور قد أعلن عن تراجعه عن الاعتزال، مؤكدًا امتلاكه عدة عروض سعودية وبرتغالية، يفاضل بينها حاليًا، لاختيار الأفضل. (طالع التفاصيل)

عاشور قضى 16 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعدما تم تصعيده من فريق الناشئين، ليحصد كافة البطولات، إذ أن في رصيده 34 بطولة، كواحد من أكثر اللاعبين حصدًا للألقاب على مستوى العالم، بخلاف حصوله على برونزية كأس العالم للأندية 2006.