عاشور: لم أحدد موعد اعتزالي وأطمح للقب عالمي

لاعب وسط الأهلي تم تكريمه في جامعة حلون اليوم الأربعاء

أكد حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي المصري، أنه لم يحدد بعد موعد انتهاء مسيرته في الملاعب حتى الآن، في الوقت الذي بدأ الجميع يتكهن بأن الموسم الحالي هو الأخير له إلا أنه نفى هذا.

صاحب الـ33 عامًا تم تكريمه هو وسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، اليوم الأربعاء، في ندوة عقدتها جامعة حلوان تحت عنوان "دور الرياضة في بناء الشخصية".

وقال عاشور خلال الندوة: "على الشباب ألا ييأس أبدًا مهما كانت الظروف، أنا في بداية مسيرتي رفضي الأهلي أكثر من مرة في اختبارات الناشئين ومع ذلك واصلت مشواري حتى تم قبولي، ليكون وجودي في الأهلي هو أعظم إنجاز في حياتي، فهو صاحب الفضل عليّ، هو من جعلنا نمتلك سيارات ومنحنا فرصة للحياة".

وأضاف: "حاليًا أنا وزملائي نبذل قصارى جهدنا حتى نرد الجميل لجمهور الأهلي، نسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا حتى نسعد جماهيرنا".

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وبسؤاله عن أفضل هدف في مسيرته: "لم أسجل سوى ثلاثة أهداف، لكن هدفي في الإسماعيلي هو الأفضل بالنسبة لي، أما أفضل مباراة فهي مباراة الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006، لن أنسى هذه المباراة".

واختتم حول موعد اعتزاله: "حتى الآن لم أحدد الموعد ولا المجال الذي سأسلكه بعد ذلك، لكنني أتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع، وحاليًا أطمح أن أكون أكثر لاعبي العالم تتويجًا بالبطولات، يفصلني فقط عن هذا اللقب العالمي خمس بطولات".

مسمار وسط ملعب الشياطين الحمر حصد 35 بطولة بالأهلي منذ أن تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004، وقتما كان يبلغ من العمر 18 عامًا.

ويرتبط عاشور بعقد مع المارد الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديده حتى الآن.