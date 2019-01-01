فايلر: هذا ما طالبت به اللاعبين أمام الحرس والهدف أهم من توقيته

المدير الفني للأهلي يؤكد أن فوزه على حرس الحدود مستحق

أوضح السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، أنه يحاول تغيير طريقة اللعب في المباريات، كون خصومه يعرفون طريقة الفريق جيدًا، مشيرًا إلى محاولة إيجاد حلول للوصول لمرمى المنافسين في ظل التكتل الدفاعي الذي يواجهه.

المارد الأحمر حقق الفوز اليوم الأحد، أمام حرس الحدود بصعوبة بهدف وحيد، سجله لاعب الوسط عمرو السولية، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أقلق لتأخر الفوز، الخصم خاض اللقاء بدفاع بحت، حتى أنه لعب في نصف الملعب فقط ولم يصل إلى الجانب الهجومي، وبعدما سجلها الهدف، كان لدي شعور قوي بأننا سنحرز الهدف الثاني، فقط أهدرنا عدة فرص، خاصةً في الشوط الأول".

وأضاف: "بالطبع كنت أتمنى أن يأتي الهدف مبكرًا حتى تنفتح المباراة، لكن المهم التسجيل وليس توقيت الهدف، وبلا شك نحن نستحق الانتصار الليلة".

المدرب السويسري تابع: "بين الشوطين طالبت اللاعبين بإيجاد حلول بديلة للوصول للمرمى في ظل التكتل الدفاعي للحرس، سواء بالمراوغات والمرور من اللاعبين أو بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، وبالفعل منذ فترة لم نسجل من خلال هذه التسديدات، لكنه كان حلًا مناسبًا الليلة".

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وبسؤاله عن تغيير طريقة اللعب خلال المباريات: "نحاول التعديل في أسلوب لعبنا وإيجاد حلول بديلة، لأن خصومنا يعرفون طريقتنا جيدًا، فلا بد من التغيير".

وبشأن الدفع بمحمد هاني بدلًا من محمود وحيد، في تغيير دفاعي لم يضف جديدًا على الجانب الهجومي رغم حاجة الفريق لهدف، أوضح: "وحيد عانى من إصابة خفيفة، بجانب أن خاض عدد كبير من المباريات خلال الفترة الأخيرة لإصابة على معلول، أما عن كونه تغيير دفاعي، فليس من الضرورة للهجوم أن ألعب بمهاجم، قد أدفع بلاعب يجد حلولًا أفضل من اللعب بخمسة مهاجمين".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 18 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفريق العسكري عند عشر نقاط في المركز الثامن.