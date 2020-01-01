عودة معلول واستبعاد جمعة من قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

متصدر الدوري المصري يواجه الفريق السكندري غدًا الإثنين

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة حرس الحدود في الجولة الـ25 من الدوري المصري مساء غدٍ الإثنين على استاد المكس في الإسكندرية .

الفريق الأحمر كان قد هزم وادي دجلة بهدفين دون رد في الجولة السابقة أحرزهما مروان محسن وحمدي فتحي، ومن المتوقع أن يُحافظ المدرب السويسري على طريقة لعب 4-4-2 التي ينتهجها مؤخرًا خلال مواجهة حرس الحدود.

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وشهدت قائمة الأهلي عودة الظهير الأيسر علي معلول بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف، فيما واصل فايلر استبعاد صالح جمعة للمباراة الثانية على التوالي بعدما كان قد منحه عدة دقائق في مباراة الجولة الـ23 أمام المصري.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد شكري.

وسط الملعب ضم أليو ديانج وحمدي فتحي وعربي بدر ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد فخري ووليد سلمان وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي، وأخيرًا مروان محسن وأليو بادجي للهجوم.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين للإصابة أبرزهم عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي، فيما ستكون تلك المباراة الأخيرة قبل انتهاء إيقاف جناحه محمود عبد المنعم كهربا.