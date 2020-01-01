الأهلي حائرًا - تأجيل إتمام التعاقد مع أسامة جلال من أجل "حجازي"

الأهلي يسعى لتدعيم خط دفاعه

تحدث بعض التقارير عن رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع استعدادًا للمواسم المقبلة لما يعانيه في حالة وجود إصابات كثيرة بين مدافعيه تكلفه الكثير في المباريات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الأهلي أجل إتمام تعاقده مع أسامة جلال مدافع إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وجاء تأجيل موقف أسامة جلال، لمعرفة الموقف النهائي لأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش خلال الأسابيع المقبلة بالانضمام للأحمر من عدمه.

وسيفتح الأهلي خط مفاوضات جديد مع أحمد حجازي خلال الأيام المقبلة، رغبة في إقناعه بالانضمام للأحمر خلال الصيف المقبل.

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وكان حجازي قد رفض العودة للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث يرغب في استكمال فترة احترافه الخارجية.

وفي حالة عدم إتمام التعاقد مع حجازي، سيتم التعاقد مع أسامة جلال، حيث أشارت الكثير من التقارير إلى توقيع مدافع إنبي للأهلي في وقت سابق.