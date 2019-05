لا يتذكر أي شيء عن المباراة - تعرض جيرالدو لفقدان في الذاكرة

تعرض الأنجولي جيرالدو؛ لاعب الأهلي المصري، للإصابة بفقدان مؤقت في الذاكرة، خلال مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش.

الشياطين الحمر تمكنوا من اقتناص فوز صعب في اللحظات الأخيرة أمام الفريق العسكري بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ31 بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

اللاعب أصيب في كرة مشتركة سجل منها المغربي وليد أزارو الهدف الأول، حيث صدمه محمد بسام؛ حارس الفريق العسكري، بقدمه في وجهه في كرة طائرة.

ولم يستطع الأنجولي استكمال المباراة، حيث تم استبداله بين شوطي اللقاء، ونزل حسين الشحات بدلًا منه.

سيد عبد الحفيظ: صعبنا المباراة على أنفسنا ويحسب للاعبين الحفاظ على الهوية

وأوضح الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للشياطين الحمر، إصابة جيرالدو قائلًا، خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعب عانى من فقدان مؤقت في الذاكرة، طبيب الفريق فحصه بين شوطي اللقاء ووجد أنه يعاني من آلاء في الرأس بجانب عدم تذكره أي شيء عن المباراة أو لقطة إصابته، لذلك فضلنا استبداله على الفور".

وأضاف: "فضلنا إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة، وحالته الآن مستقرة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 64 في المركز الثاني متأخرين بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز، صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط وإن كان قد خاض مباراتين أكثر من الأحمر، بينما تجمد رصيد الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

