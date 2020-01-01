أخبار الأهلي | تصريحات سوزا لا تعنينا والشخصية التي تضرر الراقي برحيلها

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 إبريل

تنوعت أخبار أهلي جدة اليوم الخميس، ما بين حديث عن أوضاع النادي الإدارية غير المستقرة، وبين موقف الميركاتو الصيفي.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ودوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 9 إبريل 2020 ...

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تصريحات سوزا لا تعنينا

علق مصدر مسؤول بالنادي الأهلي على تصريحات البرازيلي جوزيف دي سوزا، والتي أكد خلالها رغبته للعودة للعب في الدوري التركي، حيث كان يلعب من قبل لنادي فنربخشه.

وقال المصدر في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" "تصريحات اللاعب لا تعنينا، وليس لها أهمية في ظل انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط في كافة أنحاء العالم، بجانب أنه لا يزال في عقده معنا أكثر من عام، وسوزا محترف ويعرف ما له وما عليه".

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