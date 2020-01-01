حسين عبد الغني: التراجع ليس مسؤولية جروس وسيناريو الموسم الماضي قد يتكرر

قائد الأهلي يتحدث عن حظوظ فريقه في الدوري

رفض حسين عبد الغني؛ قائد أهلي جدة السعودي، تحميل السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق للفريق، مسؤولية تراجع النتائج، موضحًا أن الفريق مر بعدد من الظروف، تسببت في غياب التوفيق.

مجلس النادي الجداوي كان قد أقال المدرب السويسري الشهر الماضي، وكلف المدرب الوطني مازن بهكلي بخلافته، قبل أن يتم التعاقد مؤخرًا مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

ووصل الصربي فجر اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة، على أن يقود المران المسائي للفريق.

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وقال عبد الغني، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "تذبذب النتائج ليست مشكلة جروس، فهو مدرب كبير وله تاريخه وإنجازاته مع الأهلي وقدم له كل شيء، لكن لم يحالفه التوفيق ولم تساعده النتائج، ونحن كلاعبين نحترم من خدم الكيان، ومسألة حالفه التوفيق أو لم يحالفه أعتقد أنها شأن آخر".

وأضاف: "جروس مدرب له تاريخه، ولا أعتقد أنه وحده يتحمل النتائج، فجميعنا مسؤولون، وأتمنى أن نعدل المسار مع الجهاز الفني الجديد".

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قائد الراقي تابع: "لدينا فريق يحوي عديد النجوم المحليين والأجانب، كما أن مستوياتهم عالية جدًا، ومن المفترض أن نكون منافسين بقوة على لقب الدوري، لكننا واجهنا بعض الظروف، وأثق بأننا سنعود بقوة ونفرض كلمتنا في المتبقي من الجولات لإسعاد جماهيرنا بأفضل مردود ممكن".

واستطرد: "هناك بعض الأخطاء والظروف أسهمت في خسارة بعض المباريات بالأخطاء التي ارتكبناها، لكن لدينا مهمة مقبلة لرفع مستوى الفريق والنتائج الإيجابية، سنعمل بجهد لنبلغ أقصى استفادة ممكنة وبذل أفضل ما لدينا للفوز وعدم التفريط في أي لقاء".

بسؤاله عن حظوظ فريقه في حصد لقب الدوري، علق: "منذ أن كنت صغيرًا لا أرى شيئًا صعبًا، إن كان لديك هدف، ستسعى إلى تحقيقه، وفي الواقع هناك أمل لذلك سنركز حاليًا على كل مباراة، ونقدم مستويات ونتائج تجعل الجميع يحترم ويثمّن عملنا".

وعن الأقرب لحصد اللقب، أجاب: "حاليًا الهلال يتصدر جدول الترتيب، والنصر منافس له أيضًا، أعتقد أن سيناريو الموسم الماضي قد يتكرر، إذ تمضي المنافسة بينهما حتى آخر جولتين، لكننا سنعمل ونقاتل في كل مباراة ولا نعلم من يحقق اللقب، هناك أندية أخرى قادمة وتظهر مستويات كبيرة، لذا التنبؤ بالبطل يبدو أمراً صعبًا".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الفيحاء في السادس من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الوصافة، و13 نقطة عن الصدارة.