الأهلي يناقش جروس في تمديد عقده والتجديد لثلاثي الفريق

هل يجدد الأهلي للثلاثي مهند عسيري والمسيليم وسلمان المؤشر؟

تبحث إدارة نادي أهلي جدة السعودي، مع المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، تجديد عقده مع الراقي لمدة موسم إضافي أو موسمين.

جروس تولى مهمة تدريب الأهلي مؤخرًا، خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي رحل وتولى المدرب الوطني صالح المحمدي المسؤولية بشكل مؤقت.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن العقد المبرم بين الأهلي جروس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن الإدارة ترغب في استمرار المدرب السويسري مدة أطول.

إدارة الأهلي ستفتح أيضًا مع جروس ملف عددًا من لاعبي الفريق، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وذلك لمعرفة رأيه في التجديد لهم.

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ويأتي في مقدمة اللاعبين الذين ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري: "سلمان المؤشر وياسر المسيليم، ومهند عسيري".

الأهلي يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ26 نقطة.

ويسعى جروس للإبقاء على اللاعبين الذي يحتاج لخدماتهم، وذلك قبل فترة الانتقالات الشتوية، التي ستشهد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين.