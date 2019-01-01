إدارة الأهلي تتحفظ على اختيارات جروس واستبعاده للثنائي

السويسري بدأ مشوار الولاية الثالثة بهزيمة مفاجئة أمام الصاعد حديثًا لدوري المحترفين

يشعر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، بعدم رضا بعد أول مباراة قادها السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، أمام الحزم، ليس فقط بسبب الهزيمة، لكن بسبب اختياراته في التشكيل.

السويسري عاد لتولي المسؤولية الفنية للراقي للولاية الثالثة، خلفًا للكرواتي المقال برانكو، وحتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض الأهلي أول أمس، أول مباراة تحت قيادة المدرب العائد أمام الحزم، لكنه تلقى الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، رغم أن الأخير لعب طوال الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط، لتعرض لاعبه لويز فليبي للطرد المباشر.

عسيري: جروس لا يتحمل الهزيمة والطرد حفّز الحزم

ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النادي الجداوي ليست راضية عن اختيارات جروس في التشكيل الأساسي للمباراة، ومن المقرر أن تعقد معه مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا قبل انطلاق المران، لمواجهته بالأخطاء التي وقع بها بشكل ودي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي تتحفظ على اللعب بمحورين، بجانب عدم دفع السويسري بالثنائي نوح الموسى أو البرازيلي سوزا، رغم جاهزيتهم.

ويخشى مجلس الراقي تكرار الأخطاء في ديربي جدة المنتظر أمام الاتحاد، المقرر إقامته في 31 من الشهر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر مثلهما.