العقيد يعود - السومة يشارك في تدريبات الأهلي

السوري اكتمل شفائه من إصابة الخلع في الكتف

شارك السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد غياب لمدة أسبوعين.

السوري كان قد تعرض لخلع في الكتف خلال مواجهة أبها، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض السومة جزء من التدريبات الجماعية الليلة، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي كان من المفترض أن يستغرق ثلاثة أسابيع، لكنه أنهاه في 17 يومًا فقط.

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ويستعد الراقي لمواجهة الوحدة في 14 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفاق المهاجم السوري يحتلون المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الوصافة، وخمس نقاط عن الصدارة، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

يذكر أن الأهلي افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا أمس الإثنين، بالتعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

بهذا التعادل تتساوى كافة فرق المجموعة الأولى بنقطة واحدة، إذ تضم المجموعة استقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي والفريق الإماراتي.