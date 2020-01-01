الأهلي يطمئن جماهيره على مرحلة ما بعد كورونا ووضع محترفيه

الوضع مستقر في الراقي على عكس غالبية الأندية

تعيش أغلب أندية العالم حالة من عدم الاستقرار في ظل توقف النشاط الرياضي، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد، خاصةً فيما يتعلق بوضع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل.

وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أعلنت في منتصف مارس الجاري تعليق النشاط في كافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، لحين السيطرة على الفيروس.

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خسائر الأندية كبيرة خلال فترة التوقف، خاصة من الناحية المادية، ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مجلس نادي أهلي جدة برئاسة عبد الإله مؤمنة خطة طوارئ لمرحلة ما بعد فيروس كورونا عند استئناف المنافسات، موضحة أن الأمور تسير بصورة جيدة وحسب ما هو مخطط لها.

وأوضح مصدر خاص للصحيفة أن الإعداد للمرحلة المقبلة سيكون بشكل جيد وسيكون الفريق في جاهزية مميزة عند عودة النشاط.

وفيما يتعلق باللاعبين الذين تنتهي عقودهم بحلول يونيو المقبل، أوضح المصدر الأهلاوي أنه لا يوجد عدد كبير من اللاعبين المحليين الذين تنتهي عقودهم في يونيو، مشيرًا إلى أن جميع المحترفين الأجانب عقودهم سارية ما لا يقل عن سنة إلى سنة ونصف.

يذكر أن عديد الأندية تنتظر حاليًا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تمديد عقد اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في يونيو، لتمتد حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما توقفت المسابقات اضطراريًا بسبب كورونا.