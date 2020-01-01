هدية ثمينة لحارس أهلي جدة بعد رفضه عرض الهلال والتجديد للأهلي

الزعيم كان يخطط لخطف حارس الراقي في صفقة انتقال حر

كافأ الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، محمد الربيعي اليامي؛ حارس الفريق الشاب، بعدما جدد عقده مع النادي رغم تلقيه عدة عروض مغرية.

الحارس كان يتنافس عليه الهلال والنصر للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري، في ظل دخوله الفترة الحرة بيناير الماضي.

ووفقًا للتقارير كان مسؤولو الزعيم قد اتفقوا مع الربيعي على كافة بنود التعاقد، إلا أنه تراجع في فضل الاستمرار بالراقي بتوقيع عقد مدته أربع سنوات في أواخر يناير الماضي. (طالع التفاصيل)

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وقدم منصور بن مشعل سيارة "بورش" إلى حارسه الشاب، ووجه له الأخير الشكر، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكثير من التقدير والاحترام أتقدم بالشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود المشرف العام على كرة القدم، وذلك بمناسبة هديته التي منحني إياها بمناسبة تجديد عقدي مع بيتي الثاني النادي الأهلي، وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لإسعاد الجماهير الأهلاوية".

يذكر أن الربيعي قاد المنتخب السعودي الأولمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، واحتلال المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عامًا، إذ خسر الأخضر النهائي أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد في الأشواط الإضافية.

ولم تستقبل شباك اليامي على مدار البطولة سوى هدفين فقط، في الجولة الأولى أمام اليابان، وهدف النهائي.