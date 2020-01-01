رئيس الوحدة الإماراتي في معسكر الأهلي السعودي لتقديم التسهيلات

الراقي في مدينة أبو ظبي لاستهلال مشواره الآسيوي

قام راشد الزعابي؛ رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، بزيارة مقر بعثة أهلي جدة السعودي، للاطمئنان على إقامة الراقي في مدينة أبو ظبي.

بعثة الراقي تتواجد حاليًا في الإمارات استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي بعد غدٍ الإثنين، على استاد آل نهيان، بالجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وحرص الزعابي على الاطمئنان على الفريق الضيف، بجانب تقديم كافة التسهيلات له، ومن جانبه قدم أحمد بامعوضة؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، على تقديم درع الأهلي كهدية تذكارية لرئيس الوحدة.

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يذكر أن الأهلي والوحدة يقعان في المجموعة الأولى بالبطولة القارية رفقة الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

وكان العنابي قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ16، حيث تلقى الهزيمة أمام النصر السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الراقي فتم إقصائه من دور الـ16 أيضًا، لكن على يد الهلال السعودي؛ بطل النسخة الماضية، إذ خسر أمامه برباعية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا.