بهلكي: نعاني من ضغط المباريات وهذا موقف السومة وبلايلي من مواجهة الاستقلال

مدرب الأهلي مازن بهلكي يقود الراقي في أول مباراة له غدًا

يرى مازن بهلكي؛ المدير الفني المؤقت لأهلي جدة السعودي، أن لاعبي فريقه يتعرضون لإصابات عضلية في ظل ضغط المباريات، متمنيًا أن يحالف الفريق التوفيق خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني.

الراقي يستضيف الفريق الإيراني غدًا الإثنين، على استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويقود بهلكي الفريق الجداوي في هذه المباراة خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس، الذي ينتظر صدور قرار إقالته بشكل رسمي.

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وقال بهلكي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر سمو الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف على الكرة، ورئيس النادي عبد الإله مؤمنة، ونائبه ياسر محروس، على منحي الثقة لقيادة الفريق، وكذلك أود أن أشكر أهل الكويت على حسن استقبالنا وكرم الضيافة، وتقديمهم لكافة التسهيلات لنا، وهذا أمر غير مستغرب من الأحباء والأشقاء بالكويت".

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وأضاف: "لدينا ضغط مباريات في كافة البطولات خلال هذا الشهر، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق الانتصارات في لقاء الغد".

وبسؤاله عن موقف المصابين، أوضح: "الثنائي عمر السومة ويوسف بلايلي سيدعمان الفريق في لقاء الغد، حيث اكتمل شفاؤهما، وهذه إضافة كبيرة لنا".

واختتم: "أغلب الإصابات التي لحقت بالفريق هي إصابات عضلية أو نتيجة للإرهاق، نظرًا لضغط المباريات، ونوح الموسى تعرض للإصابة بالعضلة الضامة، وكذلك إصابة سعيد المولد عضلية، وهو الآن يخضع لبرنامج تأهيلي في جدة".

يذكر أن الراقي استهل مشواره في البطولة القارية بالتعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، وكذلك تعادل الاستقلال أمام الشرطة العراقي، لتتساوى كافة فرق المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة لكل منها.