الأهلي: تم الاستقرار على ثلاثة مدربين أجانب والحسم يقترب

الخطيب منح لجنة التخطيط كافة صلاحيات اختيار المدرب الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل، الاستقرار على ثلاثة مدربين، للمفاضلة بينهم، على أن يتم التعاقد مع أحدهم لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب كان قد أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، عقب وداع كأس مصر من دور الـ16، إثر الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن الثلاثة مدربين من مدارس كروية مختلفة، وجاء اختيارهم على عدة عوامل، أبرزها إنجازات المدرب، وبصمته على أداء الفرق التي دربها، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، بجانب طموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي، لمعرفة شروط التعاقد وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

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الخطيب منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء المدرب الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

وأكد الموقع الرسمي أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد يوسف؛ المدير العام، يتولى حاليًا مهام المدير الفني، لحين التعاقد مع خليفة لاسارتي.

وقاد يوسف الشياطين الحمر للتأهل لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.