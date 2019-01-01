الأهلي: تلقينا عرضًا رسميًا لمؤمن زكريا

هل ينتقل مؤمن زكريا للدوري الفنلندي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن ناديه تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الفنلندية، من أجل الحصول على خدمات مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق حتى نهاية الموسم.

أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا، كان قد أكد خلال تصريحات خاصة لـ"جول"، على أن لاعب الأهلي يحظى باهتمام من أندية بالدوري الفنلندي حاليًا.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "تلقينا عرضًا رسميًا اليوم من أحد الأندية التي تلعب بالدوري الفنلندي، للحصول على خدمات مؤمن زكريا على سبيل الإعارة".

صاحب الهدف الذي حرم أفضل جيل للمنتخب المصري من التأهل لكأس العالم، ما هي ذكرياتك مع هذا الهدف؟ https://t.co/ccAKMNbfcf — جول مصر (@goaleg) March 21, 2019

مدير الكرة بالأهلي تابع: "هناك أندية أخرى ترغب في شراء مؤمن زكريا بشكل نهائي، وسيرسلون عروضًا رسمية أيضًا".

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن المقابل المادي لن يكون عائقًا أمام احتراف مؤمن زكريا، لأن الأهلي لن يقف عقبة أمام مستقبلة.

وكان مؤمن زكريا قد قسخ عقده بالتراضي مع فريق أحد السعودي، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من الأهلي.