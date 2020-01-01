"الانتخابات قريبة" - تركي آل الشيخ يوضح أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

4 أسباب سردها الوزير السعودي دفعوه للاستقالة

كشف الوزير السعودي تركي آل الشيخ عن أسباب تقدمه بالاستقالة من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، حيث حدد أربعة أسباب دفعته لذلك.

الوزير كان قد استقال من منصبه من عامين، قبل أن يعود من جديد قبل أشهر في ظل إعلان مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، أن قبول استقالة رؤساء الشرف ليس من مبادئ النادي، لكن لم تسر الأمور بعد ذلك على ما يرام، ليعود أول أمس الإثنين، للاستقالة من جديد. (طالع التفاصيل)

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين في مصر الحبيبة … تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها .. أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية".

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وأضاف: "فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي … والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث … حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

يذكر أن الخطيب كان قد فاز بمقعد رئاسة القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات في ديسمبر عام 2017، بعد منافسة مع محمود طاهر، محمد ثابت وإلهامي عجينة.