الأهلي وبيراميدز يتفقان للمرة الأولى - رقم مشترك يتفوقان به على منافسيهم

الشياطين الحمر يتميزون بصفة جديدة منذ قدوم لاسارتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ربما هي سمة جديدة على الأهلي منذ قدوم الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، ليس المهاجمين فقط من يسجلوا الأهداف.

نجح محمد هاني؛ ظهير الشياطين الحمر، وجيرالدو؛ صانع ألعاب الأحمر، في تسجيل أولى أهدافهم بالموسم الجاري اليوم الأربعاء، في مرمى الداخلية.

وحقق المارد الأحمر الفوز على الفريق الشرطي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ23 بالدوري المصري الممتاز.

لاسارتي: لم أر مثل هذا الجدول والزمالك وبيراميدز جعلونا مضغوطين

ووفقًا لإحصائية موقع "فلاش كورة" فإن الأهلي وبيراميدز يمتلكان أكبر عدد من اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالموسم الجاري بواقع 17 لاعبًا في كل فريق.

وسجل الأهلي 32 هدفًا خلال 20 مباراة، بينما أحرزت الكتيبة الزرقاء 44 هدفًا في 23 لقاء.

المارد الأحمر يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 45 هدفًا متساويًا في النقاط مع بيراميدز صاحب الوصافة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر.