الأهلي: بدأنا التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

هل يضم الأهلي رمضان صبحي نهائيًا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن بدء تفاوض ناديه مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لشراء رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق.

الأهلي كان قد حل على خدمات رمضان صبحي من هيدرسفيلد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لموقع "يلاكورة": "الأهلي يتواصل حاليًا مع هيدرسفيلد الإنجليزي، للاتفاق على ضم رمضان صبحي نهائيًا".

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هل مع احتراف اللاعب؟ 🤔 pic.twitter.com/7bcVXEHm9K — جول مصر (@goaleg) June 7, 2019

مدير الكرة بالأهلي تابع: "ندرس مطالب هيدرسفيلد بشكل دقيق حاليًا، وسنرد عليها خلال وقت قريب".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "رمضان صبحي لا يٌمانع البقاء معنا والاستمرار مع الفريق وهو ما شَجعنا علي الدخول في مفاوضات مع إدارة هيدرسفيلد".

وكان رمضان صبحي قد انتقل من الأهلي لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي، قبل الانتقال إلى هيدرسفيلد.