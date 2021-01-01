موسيماني: سنستمتع أمام بايرن ميونخ فقط

مدرب الأهلي كان واثقًا من هزيمة الدحيل

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه سيدخل مواجهة بايرن ميونخ الألماني، للاستمتاع، مهنئًا لاعبيه على الفوز أمام الدحيل القطري.

كتيبة الجنوب إفريقي حققت الفوز اليوم الخميس، أمام بطل الدوري القطري بهدف نظيف، أحرزه حسين الشحات، على ملعب المدينة التعليمية، في ربع نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

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بهذا الفوز تأهل الشياطين الحمر إلى نصف النهائي المونديال لملاقاة بايرن ميونخ؛ بطل دوري أبطال أوروبا 2020، في الثامن من فبراير الجاري.

وقال موسيماني، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" القطرية، عقب المباراة: "أهنئ لاعبي الأهلي على الفوز، وأهنئ الجماهير وأشكرهم على دعمهم لنا، المباراة كانت صعبة وليست سهلة بالمرة، فالدحيل فريق جيد، لكننا كنا متأكدين من أننا سنقدم مباراة جيدة، وبالفعل نجحنا في هدفنا".

وأضاف: "مواجهة بايرن ميونخ ستكون صعبة للغاية، سنستمتع بالمباراة، ليس لدينا شيء نفقده أمامه، بإمكاننا أن نقدم أداءً جيدًا أمام فريق كبير، فاز على برشلونة 8-2، سندخل المباراة لنستمتع فقط".

البافاري كان قد تغلب على البارسا بنتيجة 8-2 في أغسطس 2020، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليطيح به من البطولة.

يذكر أن الدحيل بهزيمته سيلعب على المركز الخامس، إذ سيلاقي أولسان الكوري الجنوبي، في السابع من فبراير الجاري.