تصريحات غاضبة من مسؤول ريفير بليت الأرجنتيني تجاه الأهلي

المفاوضات مع مسؤولي الأهلي مُعقدة جدًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أنزو فرانشيسكولي المدير الرياضي بنادي ريفير بليت الأرجنتيني عن موقف مفاوضات النادي مع اللاعب الدولي التشيلي باولو دياز لاعب النادي الأهلي السعودي.

وأكد المسؤول الأرجنتيني أن المفاوضات مع مسؤولي الأهلي مُعقدة جدًا بسبب تمسك ناديه السعودي باللاعب.

النادي الأرجنتيني مهتم بالتعاقد مع اللاعب منذ يناير 2019 خلال الميركاتو الشتوي إلا أن الأهلي يرفض التنازل عن مدافعه.

وأضاف المسؤول بنادي ريفير بليت للصحافة الأرجنتينية : " نحن نتفاوض منذ مدة والعرب ليس من السهل التفاوض معهم ، نحن نتفاوض دون تسرع ونحاول القيام بالأفضل"

وفقاً لتقارير صحفية 🗞️



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بالتأكيد ليست أفضل الأخبار لجمهور العالمي 😅 pic.twitter.com/CyIicZfzix — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 1, 2019

تقارير تحدثت أن مسئولو الأهلي حددوا مبلغ 8 ملايين يورو، من أجل الموافقة على بيع المدافع التشيلي، الذي يرغب في الانتقال إلى صفوف ريفربليت الأرجنتيني.

وكان الأهلي قد تعاقد مع باولو دياز، في أغسطس الماضي، مقابل 4 مليون يورو، وخلال تلك الفترة، ارتفع سعر اللاعب، وفقًا للموقع العالمي "ترانسفير ماركت"، إلى 8 مليون يورو، ما دفع مسئولي الأهلي لاشتراط ضعف مبلغ شراء اللاعب، مقابل بيعه.